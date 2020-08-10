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VI Международный фестиваль фейерверков пройдет в формате телешоу

Семён Гудошников
Сегодня в 21:48

VI Международный фестиваль фейерверков пройдет во второй половине сентября в формате телешоу. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы, компания «Ростех».

Фестиваль покажут по крупному федеральному каналу (какому конкретно, не сообщается) и на стриминговых платформах.

Тема фестиваля в этом году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Откроет программу фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года в Москве.

Команды представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка участника под традиционную и современную музыку со всех уголков страны (1,5–2 минуты) и произвольная программа (3 минуты). Проголосовать за понравившуюся команду смогут все желающие. В этом году из‑за коронавируса в фестивале участвуют исключительно российские команды.

Ростех проводит Международный фестиваль фейерверков в шестой раз. До этого он традиционно проходил в августе. Более подробную информацию о фестивале в этом году можно найти здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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