В Бирюлеве построят культурный центр в стиле модернизма. Посмотрите, как он будет выглядеть

В московском районе Бирюлево Западное построят культурно-досуговый центр площадью около 5600 квадратных метров. В нем будут располагаться концертный зал, студии, коворкинг, буфет и многое другое.

Здание оформят в стиле модернизма, но в современной интерпретации. Визуально оно будет напоминать музей современного искусства «Гараж». В облицовке используют несколько материалов: темно-розовую фактурную штукатурку, крупные сэндвич-панели красного цвета, а также металлическую сетку.