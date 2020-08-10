В Бирюлеве построят культурный центр в стиле модернизма. Посмотрите, как он будет выглядеть

В московском районе Бирюлево Западное построят культурно-досуговый центр площадью около 5600 квадратных метров. В нем будут располагаться концертный зал, студии, коворкинг, буфет и многое другое.
Здание оформят в стиле модернизма, но в современной интерпретации. Визуально оно будет напоминать музей современного искусства «Гараж». В облицовке используют несколько материалов: темно-розовую фактурную штукатурку, крупные сэндвич-панели красного цвета, а также металлическую сетку.
На первом этаже разместятся фойе и коворкинг, студия живописи и графики, кружок робототехники, кабинет изучения иностранных языков, буфет, различные подсобные помещения. В центральной части будет зрительный зал на 450 мест со сценой и вспомогательными помещениями.
На втором этаже обустроят трансформируемый хореографический зал, музыкальные классы и театральную студию с гримерными. А также студии звукозаписи, прикладного творчества и раннего развития детей. На третьем этаже будут находиться административные помещения, а подземную часть займет спортзал с душевыми и тренерскими.