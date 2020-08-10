Протесты в Беларуси, дата выхода «Мулан» в российском прокате и другие новости дня

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По предварительным данным белорусского ЦИК, Александр Лукашенко набирает 80,23%, Светлана Тихановская 9,9%.

Вечером и ночью после выборов в городах Беларуси начались протесты, которые переросли в столкновения с милицией. В ходе них было задержано около 3 тыс. человек, пострадали более 50 протестующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщили минимум об одном погибшем.

Светлана Тихановская не признала результаты выборов. По данным ее штаба, главная соперница Лукашенко набрала от 70 до 80% в разных регионах Беларуси. Тихановская считает себя победительницей и готова к длительным протестам.

В Минске задержали журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также спецкора «Медузы» Максима Солопова. Старков и Ласенко несильно пострадали, Солопова избили при задержании.

В России за сутки выявили 5118 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране были зарегистрированы 892 654 пациента с COVID-19, большинство из них — 696 681 человек — уже выздоровели.

Коронавирусом заразился испанский актер Антонио Бандерас. Этой новостью он поделился в свой день рождения: сегодня актеру исполняется 60 лет.

Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку. В столице страны Бейруте продолжаются массовые протесты после взрыва в городском порту.

«Аэрофлот» продолжил летать в страны, с которыми еще не открыта граница. В августе после претензий ФАС перевозчик обещал отменить августовские рейсы в них.

Дмитрий Рогозин не считает чем‑то выдающимся полет корабля Crew Dragon к МКС, верит в существование внеземной жизни и собирается украшать российские ракеты хохломой. Главное из интервью главы Роскосмоса, которое он дал в программе «Личные связи», можно прочитать здесь.

Азилия Бэнкс заявила на выходных, что хочет покончить с собой. После многочисленных постов от фанатов со словами поддержки, она написала, что ей стало лучше.

«Мулан» доберется до российских кинотеатров 4 сентября. Через шесть дней в отечественном прокате появятся «Новые мутанты» — одновременно с «Доводом» Кристофера Нолана.

На сентябрь запланирована и премьера драматического сериала «Вдали» от Netflix. Его трейлер можно посмотреть здесь, а здесь — первый тизер канадского научного-фантастического хоррора «Come True».