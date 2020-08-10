Американский школьник разработал приложение для автоматической записи разговоров с полицией

Школьник из Нью-Джерси разработал приложение для Android PulledOver, с помощью которого разговоры с полицией будут записываться автоматически. Об этом сообщает Business Insider.

Аадитья Агравал сказал, что работал над проектом PulledOver достаточно долго, но в последние месяцы уделил ему больше времени из‑за протестов в США против полицейского насилия. У него была и личная мотивация: его темнокожего друга задержала полиция без каких‑либо явных причин.

PulledOver начинает автоматически записывать встречу с сотрудником полиции после того, как зайти в приложение. Когда разговор будет окончен, его можно будет отправить человеку из списка экстренных контактов или расшарить в социальных сетях. Также записью можно делиться с другими пользователями PulledOver, причем Агравал призывает публиковать как плохой опыт общения, так и хороший. По его мнению, это может вдохновить других полицейских стать лучше.

Приложение пока доступно только в Google Play. Оно не требует регистрации, пользователю необходимо лишь ввести экстренные контакты. «Последняя вещь, о которой вы должны беспокоиться во время задержания, — это как работает приложение», — сообщил Агравал. К концу 2020 года программу планируют добавить в App Store.

Протесты против полицейского беспредела и расизма охватили США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками правоохранительных органов. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.