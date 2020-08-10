Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан после заседания правительства во дворце Серай, пишет ТАСС.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — сказал он журналистам, покидая дворец.

На протяжении последних нескольких дней в Бейруте проходят массовые акции протеста. Их поводом стал взрыв аммиачной селитры в городском порту, который значительно повредил несколько кварталов города и унес жизни более 200 человек.

Протестующие требуют провести независимое расследование трагедии, наказать виновных и отправить в отставку правительство. В ходе одной из акций демонстранты взяли штурмом здания четырех министерств. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти страны привлекли армию.

Протестные акции сопровождаются столкновениями с полицией. Известно по крайней мере о 728 пострадавших, один полицейский погиб.