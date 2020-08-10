Кошмары наяву в трейлере хоррора «Come True»

Издание Deadline опубликовало первый тизер-трейлер канадского научно-фантастического хоррора «Come True» (примерный перевод — «Наяву»). Фильм покажут на кинофестивале Fantasia International Film Festival, который пройдет с 20 августа по 2 сентября в Монреале.

В центре сюжета — девушка-подросток, которая не может справиться с собственными кошмарами и обращается за помощью к специалистам. Вскоре, однако, выясняется, что в реальный мир через ее сны проникают жуткие темные силы.

Режиссером картины выступил Энтони Скотт Бернс, главные роли исполнили Джулия Сара Стоун и Лэндон Либуарон, над саундтреком работала группа Electric Youth, чей трек «A Real Hero» стал главной песней фильма «Драйв».