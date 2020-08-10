Азилия Бэнкс написала, что хочет покончить с собой. Благодаря поддержке фанатов ей стало лучше

Американская рэперка Азилия Бэнкс на выходных поделилась с фанатами в своих сторис, что хочет покончить с собой. Сейчас певице стало лучше благодаря поддержке фанатов. Сторис Бэнкс не сохранились у нее в инстаграме. Однако некоторые поклонники поделились их скриншотами у себя в твиттере.

«У меня больше нет никакой защиты», — заявляла исполнительница. Она пожаловалась, что у нее крадут идеи, а ее саму не воспринимают всерьез и смеются над ней. По словам певицы, у нее «острая нехватка живого общения» из‑за пандемии. Она пообещала закончить свои проекты, однако, как кажется Бэнкс, ей «лучше перестать существовать». Бэнкс просила не слать ей сообщений с поддержкой. Но поклонники не прислушались к этой просьбе, и за выходные в соцсетях появилось множество постов с выражением поддержки и любви в адрес артистки. 10 августа Бэнкс написала в инстаграме, что ей «хорошо, лучше, чем было».

В 2019 году Азилия Бэнкс приезжала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Усадьба Jazz». После этого рэперка поучаствовала в программе «Узнать за 10 секунд» от «Афиши Видео».