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Трех московских полицейских обвинили в подбросе наркотиков и вымогательстве

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:05

Трое московских полицейских получили обвинения в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, трое сотрудников московского отдела МВД по району Арбат в конце июня патрулировали территорию. Вблизи жилого дома на Арбатской площади они остановили автомобиль и обыскали его пассажиров, а во время обыска подбросили в рюкзак одного из мужчин пакет с неизвестным веществом — позже его опознали как наркотическое.

Потерпевшие, однако, с подобным подходом не согласились, после чего полицейские нанесли им телесные повреждения и применили «специальные средства». Затем правоохранители потребовали от мужчин заплатить им 300 тыс. рублей за то, чтобы потерпевших освободили от уголовной ответственности. Для этого они вместе прошли в ближайший банкомат, где жертвы передали им деньги.

Однако потерпевшие обратились в следственное подразделение Главного следственного управления СК, офицеры которого «в короткие сроки» установили имена полицейских, подбросивших наркотики. Уточняется, что в ходе следственных действий обвиняемые признали свою вину, сейчас они под домашним арестом. Ведется расследование по уголовному делу.

В 2019 году полицейские при задержании подбросили наркотики спецкору «Медузы» Ивану Голунову. Впоследствии выяснилось, что все материалы по делу Голунова засекречены следствием, а сегодня адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что в трех томах по делу фигурирует гостайна.

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