Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Испанский актер Антонио Бандерас написал в твиттере, что получил положительный результат теста на коронавирус. Такими новостями он поделился в свой день рождения — 10 августа актеру исполняется 60 лет.

Бандерас отметил, что относительно здоров, хотя чувствует себя немного более уставшим, чем обычно. Он надеется как можно скорее выздороветь, следуя рекомендациям врачей.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы придать смысл моим прожитым 60 годам, которых я достиг, полный страсти и энтузиазма», — заявил Бандерас.

Число заражений COVID-19 по всему миру приближается к 20 миллионам. Болезнь диагностировали в том числе у знаменитостей, российских и мировых политиков, общественных деятелей. Положительный тест на коронавирус сдавали писатель Борис Акунин и Нюта Федермессер, актеры из «Игры престолов» Индира Варма и Кристофер Хивью, Том Хэнкс и принц Чарлз, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Анастасия Ивлеева и Элджей. Никто из них не получил серьезных осложнений и не умер от болезни.