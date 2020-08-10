перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Heleno Kaizer/Unsplash Сибирские ученые придумали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий
Сибирские ученые придумали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий 17:22
Трех московских полицейских обвинили в подбросе наркотиков и вымогательстве 17:05
Азилия Бэнкс написала, что хочет покончить с собой. Благодаря поддержке фанатов ей стало лучше 17:00
Антонио Бандерас заразился коронавирусом 16:23
Одну из первых гитар Джими Хендрикса продали за 14 млн рублей 16:14
vk.com/saveshihan Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы
Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы 16:10
Белорусский металлургический завод частично остановил работу. К нему подъехали автозаки и ОМОН 15:50
Стали известны даты выхода «Мулан» и «Новых мутантов» в российском прокате 15:03
Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов. Создавайте кинозал и приглашайте близких! 14:48
Рогозин собирается украшать ракеты хохломой, а успехи SpaceX считает «пиаровскими фокусами» 14:42
Misha Friedman/Getty Images Во время протестов в Беларуси были задержаны около 3000 человек
Во время протестов в Беларуси были задержаны около 3000 человек 14:29
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике о художнике 14:08
Лукашенко назвал «овцами» протестующих против его избрания 13:58
Адвокат: три тома в деле подбросивших Голунову наркотики полицейских содержат гостайну 13:41
«Эксмо-АСТ» подало против «Республики» иск на 122 млн рублей 12:57
wistomsin/Unsplash «Аэрофлот» продолжил летать в закрытые страны. Хотя до этого рейсы отменили после претензий ФАС
«Аэрофлот» продолжил летать в закрытые страны. Хотя до этого рейсы отменили после претензий ФАС 12:24
Светлана Тихановская не признала результаты выборов в Беларуси. Победителем она назвала себя Обновлено в 11:58
В Минске задержали журналистов Daily Storm. Силовики также избили спецкора «Медузы» 11:30
В России за сутки снова выявили чуть более 5000 новых случаев заражения коронавирусом 10:52
Телеканал Хабар 24 Правозащитники: в Минске погиб один протестующий, его сбил полицейский спецтранспорт
Правозащитники: в Минске погиб один протестующий, его сбил полицейский спецтранспорт 10:17
Отключить рекламу

Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Семён Гудошников
Сегодня в 16:23

Испанский актер Антонио Бандерас написал в твиттере, что получил положительный результат теста на коронавирус. Такими новостями он поделился в свой день рождения — 10 августа актеру исполняется 60 лет.

Бандерас отметил, что относительно здоров, хотя чувствует себя немного более уставшим, чем обычно. Он надеется как можно скорее выздороветь, следуя рекомендациям врачей.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы придать смысл моим прожитым 60 годам, которых я достиг, полный страсти и энтузиазма», — заявил Бандерас.

Число заражений COVID-19 по всему миру приближается к 20 миллионам. Болезнь диагностировали в том числе у знаменитостей, российских и мировых политиков, общественных деятелей. Положительный тест на коронавирус сдавали писатель Борис Акунин и Нюта Федермессер, актеры из «Игры престолов» Индира Варма и Кристофер Хивью, Том Хэнкс и принц Чарлз, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Анастасия Ивлеева и Элджей. Никто из них не получил серьезных осложнений и не умер от болезни.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
документальный
Климт и Шиле: Эрос и Психея
Док про конец прекрасной эпохи

Другие материалы по темам

Люди
Чарльз Виндзор
Антонио Бандерас
Том Хэнкс
Борис Акунин
Нюта Федермессер
Индира Варма
Кристофер Хивью
Борис Джонсон
Анастасия Ивлеева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить