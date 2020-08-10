Белорусский металлургический завод частично остановил работу. К нему подъехали автозаки и ОМОН

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине — одном из пяти крупнейших предприятий в Беларуси — частично остановилась работа. Об этом сообщает Tut.by.

По словам работников, в одном из цехов собрались десятки людей. Портал сообщает, что к БМЗ подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

Несколько источников агентства Sputnik Беларусь заявили, что на предприятии остановлены как минимум два цеха — трубопрокатный и канатный. Через некоторое время собеседники издания перестали выходить на связь.

Руководство предприятия на звонки не отвечает, в приемной завода сказали порталу Tut.by, что никого из руководителей нет на месте. Представитель БМЗ заявил Sputnik Беларусь, что сообщения о забастовке — фейк.