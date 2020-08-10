Стали известны даты выхода «Мулан» и «Новых Мутантов» в российском прокате

Стали известны официальные даты выхода фильмов «Мулан» и «Новые мутанты» в российском прокате. Об этом сообщил «Кинопоиск».

«Мулан» появится в российских кинотеатрах 4 сентября. Через шесть дней, то есть 10 сентября, выйдет фильм «Новые Мутанты». На эту же дату намечена российская премьера «Довода» Кристофера Нолана.

Ранее стало известно, что премьера «Мулан» состоится на Disney+, в кино она выйдет только в тех странах, где сервис официально не запущен. Владелец кинотеатра во Франции разорвал после этой новости афишу фильма.

Создатели «Новых мутантов» неоднократно и по разным причинам переносили дату релиза (фильм должен был выйти еще в 2018 году): например, в какой‑то момент в сценарий добавили нового персонажа, затем в процессе производства фильм решили сделать куда более мрачным, чем собирались изначально, при этом рейтинг PG-13 (не рекомендуется детям младше 13 лет) оставили. Тизер-трейлер фильма и двухминутный фрагмент вы можете посмотреть здесь.