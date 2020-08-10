Одну из первых гитар Джими Хендрикса продали за 14 млн рублей

Гитару Джими Хендрикса, на которой он играл еще до того, как стал популярным, продали на аукционе GWS Auctions за 190 тыс. долларов (14 млн рублей). Эта информация опубликована на сайте аукционного дома.

Хендрикс играл на этой гитаре после возвращения с армейской службы в 1962 году. Это безымянная японская гитара расцветки санберст. Великий гитарист подарил ее в 1966 году своему другу Майку Куаши перед переездом в Лондон (кстати, несколько лет назад его лондонскую квартиру превратили в музей). Куаши владел ей до самой своей смерти в 2019 году. С молотка гитара ушла без струн, так как аукционный дом хотел оставить ее в оригинальном состоянии.