Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов. Создавайте кинозал и приглашайте близких!

Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис Okko Party, позволяющий смотреть кино и сериалы вместе с друзьями. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Для того, чтобы вместе посмотреть фильм при помощи Okko Party, нужно выбрать понравившуюся картину в Okko, создать виртуальный кинозал и пригласить на сеанс близких, отмечают представители сервиса.

Пользователи Okko Party смогут включить камеру и общаться во время просмотра, а также обмениваться комментариями в чате и отправлять эмодзи. Совместные просмотры доступны для всех зарегистрированных юзеров Okko в браузере Chrome.

Чтобы создать совместный кинопросмотр, необходимо установить расширение и следовать инструкциям на сайте сервиса.

«Кино и сериалы интереснее смотреть в компании, но ритм жизни не всегда позволяет нам собраться с друзьями. Okko Party открывает новые возможности для досуга с близкими — кинопросмотры еще никогда не были настолько веселыми», — сказала генеральный директор Okko Яна Бардинцева.

Ранее на Okko прошла премьера скринлайф-сериала «Взаперти» с Анной Чиповской и Дмитрием Ендальцевым в главных ролях. Мини-сериал состоит из 10 эпизодов по 5–7 минут каждый и полностью снят на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra.