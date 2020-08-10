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Лукашенко назвал «овцами» протестующих против его избрания

Илья Голубев
Сегодня в 13:58

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих против очередного его избрания «овцами» и заявил, что их действиями управляли из‑за рубежа, пишет белорусское агентство «БелТА».

«Мы отфиксировали <…> звонки из‑за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Позже на сайте агентства появился еще один материал с реакцией президента Беларуси на протесты. В нем он уже использует слово «овечки» и на этот раз только по отношению к представителям объединенного штаба оппозиции, однако главным тезисом остается вмешательство неких зарубежных координаторов. При этом Лукашенко считает, что выборы удались: «Мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись», хотя этот «праздник» и пытались испортить.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Почти сразу после закрытия участков стало известно, что победит действующий президент страны Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет, эта информация подтвердилась утром. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.

Беспорядки начались еще вечером и продолжились ночью. По данным правозащитников, в минских больницах после ночи на 10 августа оказались десятки протестующих, пострадавших в столкновениях с полицией. Подробнее о противостоянии протестующих и силовиков писала «Афиша Daily».

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