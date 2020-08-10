Рогозин собирается украшать ракеты хохломой, а успехи SpaceX считает «пиаровскими фокусами»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не считает чем‑то выдающимся полет корабля Crew Dragon к МКС, верит в существование внеземной жизни и собирается украшать российские ракеты хохломой, в чем он признался в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи».

«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете», — утверждает Рогозин. Он считает, что поиск инопланетной жизни — одна из самых важных задач человечества.

Рогозин не оставил без внимания и недавний успешный запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon от американской частной компании SpaceX. Он считает, что США разрушили свою космическую программу, и по этой причине россияне не верят в их успех в покорении Луны. Но все-таки Рогозин признал, что и Роскосмос со времен космической гонки тоже потерял «очень многие компетенции».