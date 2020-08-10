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Рогозин собирается украшать ракеты хохломой, а успехи SpaceX считает «пиаровскими фокусами»

Илья Голубев
Сегодня в 14:42

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не считает чем‑то выдающимся полет корабля Crew Dragon к МКС, верит в существование внеземной жизни и собирается украшать российские ракеты хохломой, в чем он признался в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи».

«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете», — утверждает Рогозин. Он считает, что поиск инопланетной жизни — одна из самых важных задач человечества.

Рогозин не оставил без внимания и недавний успешный запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon от американской частной компании SpaceX. Он считает, что США разрушили свою космическую программу, и по этой причине россияне не верят в их успех в покорении Луны. Но все-таки Рогозин признал, что и Роскосмос со времен космической гонки тоже потерял «очень многие компетенции».

При этом глава Роскосмоса утверждает, что первый в истории человечества пилотируемый полет частной компании к орбите Земли — это не сенсация, а «пиаровские фокусы», так как запуск корабля несколько раз переносили, а все это время американских космонавтов к МКС доставляли российские «Союзы» (кстати, разработанные еще в СССР до создания Роскосмоса), а ведь могли бы и не доставлять или установить колоссальную цену за одно посадочное место.

Что касается будущего российской космонавтики — Рогозин признался, что у России технические возможности для отправки миссии на Марс появятся в течение 10 лет, хотя стоить это будет очень дорого. На вопрос о возможности консолидации ведущих государств планеты для покорения Марса Рогозин рассказал пространную историю о программе «Буран» и признался, что боится повторения подобной ситуации (но не объяснил, как именно это связано с создание международной космической программы). Также, отвечая на этот вопрос, Рогозин сказал: «Космос — это пиар».

Зато уже в обозреваемом будущем, по словам Рогозина, российские космические корабли и ракеты могут украшать гжелью, хохломой и другими промыслами народов России.

«Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома <…> Федоскино. Почему бы <…> не наносить часть этого узора на какие‑то ракеты или корабли, не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" — считает он. Вероятно, эту идею Роскосмос может совместить с другим прогрессивным планом создания ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.

В последние годы Роскосмос столкнулся с серьезными проблемами, например значительно сорвал сроки строительства объектов космодрома Восточный и попросил дополнительные средства из бюджета для их завершения. Также ранее выяснилось, что корпорация потеряла за прошедшее десятилетие 35 млрд рублей на неудачных запусках. В 2018 году руководство Роскосмоса обвинило в слабых результатах своей работы санкции против России, Украину и частные американские космические компании.

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