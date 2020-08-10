«Эксмо-АСТ» подало против «Республики» иск на 122 млн рублей

Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд иск против книжной сети «Республика» из‑за долга в 122,1 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

В июле владельцы «Республики» фактически предъявили «Эксмо-АСТ» ультиматум, потребовав дисконтировать свой долг на 70% под угрозой будущего банкротства. Общий размер долга составил 150 млн рублей перед «Эксмо» и 50 млн перед «АСТ».

Сторонам не удалось договориться на переговорах, и представители «Эксмо-АСТ» решили подать в суд на сеть книжных — пока что это сделал торговый дом «Эксмо».

Руководство «Республики» утверждает, что предлагало все возможные варианты решения проблемы, однако издательская группа отклонила их, отказавшись, в том числе, забирать обратно не проданный товар (в «Эксмо-АСТ» утверждают, что он не подходит для реализации, так как потерял товарный вид).

Сеть «Республика» столкнулась с финансовыми проблемами в начале марта, еще до карантина — тогда компания начала предупреждать поставщиков, что не может расплатиться с ними. Закрытие магазинов во время пандемии сильно ударило по оказавшемуся на грани банкротства бизнесу, сеть задолжала очень много денег — в суд на нее уже подали Fujifilm (36 млн рублей) и Universal Music Group (почти 27 млн). Иск «Эксмо-АСТ» пока что самый крупный. Все еще идут переговоры сети и издательства «Альпина», которое все еще рассчитывает решить эту проблему без обращения в суд.