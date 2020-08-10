«Аэрофлот» продолжил летать в закрытые страны. Хотя до этого рейсы отменили после претензий ФАС

Авиаперевозчик «Аэрофлот» продолжил летать в 9 городов в закрытых странах. Об этом пишут «Ведомости».

6 августа «Аэрофлот» сообщил, что отменяет рейсы по 87 направлениям — компания продолжала продавать билеты по ним, несмотря на официальное отсутствие авиасообщения. Это было сделано после претензий ФАС, отмену произвели из‑за эпидемиологических ограничений. Как пишут «Ведомости» 87 иностранных аэропортов — это почти вся международная сеть рейсов перевозчика.

Однако теперь стало известно, что в 9 из 87 городов «Арофлот» летать не перестал. С 8 по 15 августа авиаперевозчик планировал сделать по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по одному разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес, утверждают «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт компании.

Как следует из данных сервиса flightradar24, рейсы, намеченные на 8 и 9 августа, успешно выполнены, а билеты на полеты после 15 августа пока не продаются.

В июне «Аэрофлот» возобновил международные пассажирские рейсы под видом грузовых. Продажи на них открывают всего за неделю до вылета. «Основной коммерческий смысл этих рейсов — доставка грузов в Россию, но, чтобы рейс из Москвы не летел пустым, на борт берут граждан соответствующих стран или имеющих вид на жительство в этих государствах россиян», — уточняется в материале издания.

Россия восстановила авиасообщение 1 августа. Пока улететь можно в Турцию, Танзанию и Великобританию, принимают россиян также Черногория и Кения, а с 15 августа к ним добавится Швейцария. Полеты осуществляются из трех российских городов: Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.