Мессенджер Telegram начал блокировать пользователей с именами «Избранное» и «Saved Messages», сообщила «Медуза» со ссылкой на одного из своих читателей.

Читатель издания ради эксперимента создал аккаунт «Saved messages», и он был заблокирован всего через несколько минут после появления.

«Из аккаунта выбросило, вход с него теперь невозможен, сообщение «номер телефона заблокирован» при попытке входа». Информации о способах и возможностях разблокировки в сообщении нет», — рассказал он.

В службе поддержки Telegram не стали подтверждать блокировку аккаунтов, но отметили, что «пробовать переименовывать свой аккаунт в «Saved Messages» или «Избранное» не стоит».

Недавно стало известно о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram: злоумышленники маскируются под диалог «Избранное» или «Saved Messages» и получают доступ к личной информации, которую люди по ошибке отправляют им.