Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala

Tame Impala, современные герои психоделического инди-рока, выпустили клип на песню «Is It True» со своего последнего на данный момент альбома «The Slow Rush», который вышел в феврале.
Клип получился очень ярким (даже слишком — эпилептикам его смотреть не рекомендуют) и насыщенным, с эффектами в духе 80-х и фронтменом группы Кевином Паркером в роли звезды психоделического телевидения. Tame Impala снова отменяют наркотики — реальность их музыка изменяет не хуже, а здоровью совсем не вредит.
Последние годы Tame Impala были скупы на новый материал ― свежие синглы их фанаты услышали только в 2019 году: сперва вышел «Patience», затем — «Borderline», который презентовали на Saturday Night Live, а в октябре — «It Might Be Time» вместе с анонсом долгожданной новой пластинки. О том, как Tame Impala возвращают рок на фестивали, «Афиша Daily» писала здесь.