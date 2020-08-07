Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala

Tame Impala, современные герои психоделического инди-рока, выпустили клип на песню «Is It True» со своего последнего на данный момент альбома «The Slow Rush», который вышел в феврале.

Клип получился очень ярким (даже слишком — эпилептикам его смотреть не рекомендуют) и насыщенным, с эффектами в духе 80-х и фронтменом группы Кевином Паркером в роли звезды психоделического телевидения. Tame Impala снова отменяют наркотики — реальность их музыка изменяет не хуже, а здоровью совсем не вредит.