Американского Tik-Tok-блогера обвинили в убийстве соседа ради славы

18-летнего американца Закари Латэма обвинили в убийстве 51-летнего соседа Уильяма Дурэма ради славы в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times.

Конфликт между двумя жителями Нью-Джерси развивался в течение уже более чем двух лет. Причиной для него была неаккуратная манера вождения Латэма. Семья Дурэмов неоднократно жаловалась на Латэма и выясняла с ним отношения.

В мае 2020 года ссора Дурэмов и Латэма переросла в драку, во время которой молодой человек нанес соседу смертельный удар ножом, пробив легкое. Случившееся снимала на камеру жена Латэма Сара — по мнению обвинения, Латэм поругался с Дурэмом специально для этого видео.

Ранее блогер уже выкладывал в соцсеть ролик своей перепалки с соседом, и видео стало вирусным, набрав три миллиона просмотров. Как считают родственники погибшего Дурэма, после этого молодой человек нарочно провоцировал соседа.

Адвокат Закари Латэма называет случившееся «ужасной трагедией» и настаивает на том, что его подзащитный убил Дурэма в ходе самозащиты. «В очень, очень значительной степени Дурэмы сами навлекли на себя эту великую печаль», — сказал он.

«Если бы Латэм боялся за свою безопасность или безопасность своей жены Сары, они оба ушли бы в дом, остались там и вызвали полицию. Они этого не сделали, потому что намеревались заманить Дурэмов, атаковать их и записать все на видео для TikTok», — отвечает ему защита Дурэмов.

В настоящее время Латэм находится на свободе — суд по делу об убийстве пройдет в мае 2021 года. Он продолжает снимать видеоролики для TikTok, в основном, об автомобилях.

Накануне Forbes составил рейтинг самых богатых TikTok-блогеров. В него вошли, в основном, американцы. При этом социальная сеть может быть заблокирована в США уже в сентябре. Это произойдет, по словам президента Дональда Трампа, если сервис не купит какая‑либо американская компания — с большой вероятностью ей станет Microsoft, которая уже давно ведет переговоры с владельцем TikTok ByteDance.

Ранее в сети появилась информация, что TikTok собирает слишком много личной информации своих пользователей. Из-за этого его, например, не раз блокировали индийские власти, у которых с Китаем в последнее время, как и у США, сложились напряженные отношения.