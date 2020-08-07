«Mukiltearth»: послушайте новый альбом постхардкорщиков The Fall of Troy

Американская постхардкорщики The Fall of Troy выпустили свой шестой студийный альбом «Mukiltearth» — трибьют городу Мекилтео в штате Вашингтон, откуда родом участники группы.

В первую половину пластинки вошли песни, придуманные музыкантами в самом начале своего творческого пути (когда они еще учились в школе и назывались «The 30 Years War»), перезаписанные спустя почти 20 лет.

Вторая половина альбома — скачок вперед на 15 лет, «через зависимость, смерти друзей и членов семей, личных срывов участников группы и внутри коллектива». Четыре последние песни музыканты создавали необычным для себя образом, записывая сначала партию ударных, а уже потом бас-гитару, гитару и вокал.