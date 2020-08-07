Baza: во время Евро в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице

Во время чемпионата Европы по футболу, который пройдет следующим летом, в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице, утверждает телеграм-канал Baza.

По информации Baza, запрет на распитие спиртных напитков распространится только на транспорт, школы, военные объекты и некие «иные места массового скопления людей».

Как отмечает источник, изначально речь шла только о том, чтобы поклонники футбола могли покупать пиво на стадионе, таково требование УЕФА. Но чиновники решили расширить возможности для продажи алкоголя. Когда внесут поправки в закон, неизвестно.

Чемпионат Европы по футболу, или Евро, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из‑за пандемии коронавируса. Матчи можно будет посмотреть в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге.