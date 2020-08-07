Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому что Excel исправлял их на даты

Комитет на номенклатуре генов (HGNC) порекомендовал называть 27 человеческих генов новыми именами, сообщает The Verge. Причиной переименования стало автоформатирование Microsoft Excel — программа постоянно исправляла названия генов на даты.

Ученые, которые часто использовали таблицы Excel, регулярно сталкивались с неудобствами: ген MARCH1 Excel исправлял на «1 марта», а SEPT1 — на «1 сентября». Из‑за этого в работах ученых появлялись ошибки. По информации The Verge, в 2016 году специалисты нашли ошибки в каждой пятой из 4 тысяч работ.

Координатор HGNC Элспет Бруфорд объяснила, что переименовать гены было проще, чем дожидаться обновления Excel. Поэтому теперь ген MARCH1 называется MARCHF1, а ген SEPT1 — SEPTIN1. Прежние названия HGNC также сохранит, чтобы избежать путаницы.