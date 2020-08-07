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Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому что Excel исправлял их на даты

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

Комитет на номенклатуре генов (HGNC) порекомендовал называть 27 человеческих генов новыми именами, сообщает The Verge. Причиной переименования стало автоформатирование Microsoft Excel — программа постоянно исправляла названия генов на даты.

Ученые, которые часто использовали таблицы Excel, регулярно сталкивались с неудобствами: ген MARCH1 Excel исправлял на «1 марта», а SEPT1 — на «1 сентября». Из‑за этого в работах ученых появлялись ошибки. По информации The Verge, в 2016 году специалисты нашли ошибки в каждой пятой из 4 тысяч работ.

Координатор HGNC Элспет Бруфорд объяснила, что переименовать гены было проще, чем дожидаться обновления Excel. Поэтому теперь ген MARCH1 называется MARCHF1, а ген SEPT1 — SEPTIN1. Прежние названия HGNC также сохранит, чтобы избежать путаницы.

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