Во Флоренции открыли «винные окна». Их придумали еще во время чумы для безопасной продажи вина

В столице итальянской провинции Тоскана Флоренции вновь открыли «винные окна», которые еще в XVII веке придумали для бесконтактной продажи вина низшим классам во время эпидемии бубонной чумы. Об этом сообщает Ассоциация винных окон (Wine Window Association).

После того как чума добралась до Флоренции в 1634 году, местный ученый Франческо Рондинелли предложил использовать для продажи вина такие окна. чтобы можно было избежать контактов с больными.

В 2015 году появилась Ассоциация винных окон, которая занялась каталогизацией этого карантинного исторического наследия. Спустя 400 лет, окна снова пригодились: организация решила снова использовать их, чтобы напомнить людям об уважении к собственной истории. Сейчас через эти окна подают не только вино, но и другие напитки и мороженое.