Beat Film Festival и Levi's представят в августе специальные кинопоказы

Фестиваль документального кино Beat Film Festival и джинсовый бренд Levi's проведут с 13 по 15 августа серию специальных кинопоказов.

13 августа в недавно открывшемся драйв-ин-кинотеатре «Кинофлакон ivi» на дизайн-заводе «Флакон» покажут фильм «Майкл Хатченс: Mystify!» («Mystify: Michael Hutchence») о фронтмене нью-вейв-группы INXS.

14 августа там же пройдет «Сон Макса Рихтера» (Max Richter’s Sleep) — прослушивание 8-часового альбома «Sleep» композитора Макса Рихтера (работал над саундтреком к «Прибытию» Дени Вильнева и «Прометею» Ридли Скотта).

15 августа в летнем кинотеатре «Москино Музеон» покажут картину «White Riot: Панк-протест» об эпохе расцвета панк-рока в Британии 70-х (в центре внимания культовые коллективы The Clash, Buzzcocks, Sham 69 и другие).

Фестиваль Beat Film Festival проходит в онлайн- и офлайн-формате с 1 по 14 августа — у него обширная программа, поэтому «Афиша» специально выбрала шесть фильмов, которые стоит смотреть в первую очередь. Также ранее мы составили краткий таймлайн по десятилетней истории фестиваля.