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В «Москино Салют» открылась выставка Таисии Коротковой «Московские кинотеатры»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:57

В «Москино Салют» открылась выставка художницы Таисии Коротковой «Московские кинотеатры». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

На картинах художницы изображены старые советские кинотеатры 60–70-х годов, которые в последние дни исчезают с карты Москвы и уступают место торговым центрам. Вход на выставку свободный. Подробнее о ней можно узнать на сайте Москино.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Мой дед, архитектор Николай Петрович Сукоян, научил меня ценить и понимать идеи, заложенные в архитектуре модернизма: ее лаконичность, красоту пропорций, демократичность. В этой серии работ мне было интересно попробовать передать настроение неосуществленной утопии 60-х, стремления зодчих изменить мир к лучшему», — поделилась художница.

Таисия Короткова окончила Государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова в 2004 году. Она — лауреат премии Кандинского, а ее работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи и Московского музея современного искусства.

Короткову привлекает мир науки, а в последних ее проектах часто встречаются секретные объекты, оставшиеся от СССР, индустриальные пейзажи и строгий уют интерьеров НИИ.

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