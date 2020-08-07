В «Москино Салют» открылась выставка Таисии Коротковой «Московские кинотеатры»

На картинах художницы изображены старые советские кинотеатры 60–70-х годов, которые в последние дни исчезают с карты Москвы и уступают место торговым центрам. Вход на выставку свободный. Подробнее о ней можно узнать на сайте Москино.

В «Москино Салют» открылась выставка художницы Таисии Коротковой «Московские кинотеатры». Об этом « Афише Daily » рассказали представители кинотеатра.

«Мой дед, архитектор Николай Петрович Сукоян, научил меня ценить и понимать идеи, заложенные в архитектуре модернизма: ее лаконичность, красоту пропорций, демократичность. В этой серии работ мне было интересно попробовать передать настроение неосуществленной утопии 60-х, стремления зодчих изменить мир к лучшему», — поделилась художница.

Таисия Короткова окончила Государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова в 2004 году. Она — лауреат премии Кандинского, а ее работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи и Московского музея современного искусства.

Короткову привлекает мир науки, а в последних ее проектах часто встречаются секретные объекты, оставшиеся от СССР, индустриальные пейзажи и строгий уют интерьеров НИИ.