Норвежская группа Jaga Jazzist выпустила альбом «Pyramid», который «Афиша Daily» включала в список самых ожидаемых релизов лета 2020 года.

На пластинке записаны четыре джазовые композиции общей продолжительностью чуть более 39 минут. Треки «Tomita», «Spiral Era», «The Shrine» и «Apex» звучат, по мнению издания The Line of Best Fit, «отшлифованными до такой степени, что самый плодородный потенциал для спонтанного напряжения и подъема приглушается и укрощается».