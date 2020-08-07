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Норвежская группа Jaga Jazzist выпустила альбом «Pyramid»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:06

Норвежская группа Jaga Jazzist выпустила альбом «Pyramid», который «Афиша Daily» включала в список самых ожидаемых релизов лета 2020 года.

На пластинке записаны четыре джазовые композиции общей продолжительностью чуть более 39 минут. Треки «Tomita», «Spiral Era», «The Shrine» и «Apex» звучат, по мнению издания The Line of Best Fit, «отшлифованными до такой степени, что самый плодородный потенциал для спонтанного напряжения и подъема приглушается и укрощается».

EP «Pyramid» музыканты выпустили впервые за долгое время без помощи давнего продюсера Йергена Трэена. Самостоятельность, как считают музыкальные обозреватели «Афиши Daily», пошла группе на пользу — во всяком случае, в композиции «Spiral Era», полная версия которой была опубликована еще в феврале.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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