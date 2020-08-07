В Центре Вознесенского покажут перформанс «И она найдет утешение» режиссера Лилах Декель-Авнери

В Центре Вознесенского 15 августа пройдет перформанс «И она найдет утешение» израильского режиссера Лилах Декель-Авнери. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Центра.

Спектакль станет частью программы «Theatrum: Ре-Формация», посвященной взаимодействию театра и музеев. Перформанс покажут дважды — в 16.00 и в 19.00. Его смогут посмотреть зрители старше 16 лет.

«Для своего московского перформанса режиссер выстраивает сюрреалистичный мифологический мир, в котором вечные запреты и сегодняшние ограничения, народные приметы и традиции, социальные правила и привычки становятся исходной точкой путешествия, в которое отправляются зрители», — сказала о постановке театровед Елизавета Спиваковская.

Помимо «И она найдет утешение», в программу Theatrum: Ре-Формация» войдут еще шесть авторских перформансов, созданных специально для пространств московских музеев. Их отобрали театровед Елизавета Спиваковская, куратор Института театра Антон Флеров и режиссер Екатерина Василева.