Фронтмен Slipknot Кори Тейлор обратился к людям, которые не носят маски во время пандемии

Фронтмен группы Slipknot Кори Тейлор, известный тем, что носит сценическую маску на протяжении уже более чем 20 лет, обратился к людям, которые не хотят носить защитные маски во время пандемии коронавируса, сообщил CoS.

Во время интервью на австралийском радио музыкант заявил: «Прекратите ныть и наденьте на себя эту чертову маску. Это не единичный случай. Моя страна набита тупицами, которые думают, что это какая‑то политическая вещь».

Также Тейлор добавил: «То, что в твоей жизни никто не пострадал от болезни, еще не означает, что болезни не существует». И поделился своим опытом ношения маски. По словам Тейлора, однажды ему пришлось носить маску в течение восьми часов во время съемок.

«Восемь часов подряд — и я не снимал ее, а эти люди будут еще жаловаться насчет ношения маски в течение 10 минут в магазине? Переступите через себя», — сказал музыкант.

Slipknot пришлось отменить свой гастрольный тур в поддержку альбому «We Are Not Your Kind», однако за время пандемии Тейлор записал свой дебютный сольный альбом «CMFT». На прошлой неделе он выпустил сразу два сингла — «CMFT Must Be Stopped» и «Black Eyes Blue».