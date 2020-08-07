перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джеймс Блейк спродюсировал новую песню The Flatbush Zombies «Afterlife» 0:47
Ученые выяснили, что расизм может быть обусловлен генетикой 0:07
Амели Ленс, Нина Кравиц и Dixon составят плейлисты для Spotify Вчера в 23:32
Во Франции владелец кинотеатра разорвал афишу «Мулан». Он протестует против выхода фильма на Disney+ Вчера в 22:52
lilydavay / Twitter В Петербурге зеленую стену сорвало ветром. Жители поднимают достопримечательность при помощи тросов
В Петербурге зеленую стену сорвало ветром. Жители поднимают достопримечательность при помощи тросов Вчера в 22:50
Twitter начал помечать аккаунты СМИ, контролируемых государством Вчера в 22:18
Bloomberg опубликовал рейтинг самых несчастных экономик мира Вчера в 21:44
Мошенники научились красть данные в телеграме, маскируясь под диалог с избранными сообщениями Вчера в 21:35
Приговоры фигурантам «Нового величия», трейлер фильма Кауфмана и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
Forbes составил рейтинг самых богатых TikTok-блогеров Вчера в 20:25
France Bleu / Twitter В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Вчера в 20:15
В Башкортостане задержали экоактивистов, препятствующих вырубке леса на шихане Куштау Вчера в 19:58
«Домашняя работа» проведет шоукейс 8 и 9 августа. На нем выступят «Пасош», Ушко и «Працтал Фрактал» Вчера в 18:48
Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку Вчера в 18:09
В Казани сделали парковку для женщин. Прокуратура признала ее сексистской Вчера в 17:55
pixeldog.ru/Instagram «Кандидат от Партии сук и кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу
«Кандидат от Партии сук и кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу Вчера в 17:27
Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов Вчера в 17:16
Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры Вчера в 17:00
«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана Вчера в 16:41
«Они используют мое имя!»: автор «What Is Love» оказался не в курсе участия в белорусских концертах Вчера в 15:55
Отключить рекламу

Джеймс Блейк спродюсировал новую песню The Flatbush Zombies «Afterlife»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Джеймс Блейк и Erick the Architect спродюсировали новый трек бруклинской рэп-группы The Flatbush Zombies «Afterlife».

Музыканты представили клип к песне. Его снял в Париже еще до пандемии режиссер Арно Брессон — он использовал специальную технику, чтобы кадры из видео выглядели, как рентгеновские снимки. По словам Брессона, ему потребовались четыре месяца, чтобы получить необходимые изображения.

Ранее The Flatbush Zombies представили музыкальное видео на сингл «iamlegend» и выпустили EP «now, more than ever», а Джеймс Блейк опубликовал песню «Are You Even Real» и принял участие в коллаборации с Мустафой «Come Back».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Джеймс Блейк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить