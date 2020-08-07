Джеймс Блейк спродюсировал новую песню The Flatbush Zombies «Afterlife»

Джеймс Блейк и Erick the Architect спродюсировали новый трек бруклинской рэп-группы The Flatbush Zombies «Afterlife».

Музыканты представили клип к песне. Его снял в Париже еще до пандемии режиссер Арно Брессон — он использовал специальную технику, чтобы кадры из видео выглядели, как рентгеновские снимки. По словам Брессона, ему потребовались четыре месяца, чтобы получить необходимые изображения.