Джеймс Блейк спродюсировал новую песню The Flatbush Zombies «Afterlife»

Джеймс Блейк и Erick the Architect спродюсировали новый трек бруклинской рэп-группы The Flatbush Zombies «Afterlife».
Музыканты представили клип к песне. Его снял в Париже еще до пандемии режиссер Арно Брессон — он использовал специальную технику, чтобы кадры из видео выглядели, как рентгеновские снимки. По словам Брессона, ему потребовались четыре месяца, чтобы получить необходимые изображения.
Ранее The Flatbush Zombies представили музыкальное видео на сингл «iamlegend» и выпустили EP «now, more than ever», а Джеймс Блейк опубликовал песню «Are You Even Real» и принял участие в коллаборации с Мустафой «Come Back».