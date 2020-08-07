перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джеймс Блейк спродюсировал новую песню The Flatbush Zombies «Afterlife» 0:47
Ученые выяснили, что расизм может быть обусловлен генетикой 0:07
Амели Ленс, Нина Кравиц и Dixon составят плейлисты для Spotify Вчера в 23:32
Во Франции владелец кинотеатра разорвал афишу «Мулан». Он протестует против выхода фильма на Disney+ Вчера в 22:52
lilydavay / Twitter В Петербурге зеленую стену сорвало ветром. Жители поднимают достопримечательность при помощи тросов
В Петербурге зеленую стену сорвало ветром. Жители поднимают достопримечательность при помощи тросов Вчера в 22:50
Twitter начал помечать аккаунты СМИ, контролируемых государством Вчера в 22:18
Bloomberg опубликовал рейтинг самых несчастных экономик мира Вчера в 21:44
Мошенники научились красть данные в телеграме, маскируясь под диалог с избранными сообщениями Вчера в 21:35
Приговоры фигурантам «Нового величия», трейлер фильма Кауфмана и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
Forbes составил рейтинг самых богатых TikTok-блогеров Вчера в 20:25
France Bleu / Twitter В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Вчера в 20:15
В Башкортостане задержали экоактивистов, препятствующих вырубке леса на шихане Куштау Вчера в 19:58
«Домашняя работа» проведет шоукейс 8 и 9 августа. На нем выступят «Пасош», Ушко и «Працтал Фрактал» Вчера в 18:48
Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку Вчера в 18:09
В Казани сделали парковку для женщин. Прокуратура признала ее сексистской Вчера в 17:55
pixeldog.ru/Instagram «Кандидат от Партии сук и кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу
«Кандидат от Партии сук и кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу Вчера в 17:27
Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов Вчера в 17:16
Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры Вчера в 17:00
«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана Вчера в 16:41
«Они используют мое имя!»: автор «What Is Love» оказался не в курсе участия в белорусских концертах Вчера в 15:55
Отключить рекламу

Ученые выяснили, что расизм может быть обусловлен генетикой

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:07

Норвежские ученые выяснили, что между генами и отношением человека к расизму и вопросам социального равенства есть связь. Об этом говорится в новом исследовании Университета Осло.

В ходе работы ученые опросили около двух тысяч идентичных и неидентичных близнецов, рожденных в Норвегии между 1945 и 1960 годами. В анкете им задавали вопросы, оценивающие ориентацию на социальное доминирование — этот показатель отражает склонность к авторитарным и расистским убеждениям.

Респондентам предложили высказаться на темы депортации цыган, ужесточения миграционного контроля и введения суровых наказаний для преступников. Затем исследователи сравнили ответы идентичных близнецов, имеющих полностью одинаковый набор генов, с ответами неидентичных близнецов, гены которых совпадают только наполовину.

Ученые пришли к выводу, что люди от рождения предрасположены к тем или иным социально-политическим взглядам. При этом генетически заложенные убеждения укрепляются со временем, если у человека есть единомышленники.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить