Ученые выяснили, что расизм может быть обусловлен генетикой

Норвежские ученые выяснили, что между генами и отношением человека к расизму и вопросам социального равенства есть связь. Об этом говорится в новом исследовании Университета Осло.

В ходе работы ученые опросили около двух тысяч идентичных и неидентичных близнецов, рожденных в Норвегии между 1945 и 1960 годами. В анкете им задавали вопросы, оценивающие ориентацию на социальное доминирование — этот показатель отражает склонность к авторитарным и расистским убеждениям.

Респондентам предложили высказаться на темы депортации цыган, ужесточения миграционного контроля и введения суровых наказаний для преступников. Затем исследователи сравнили ответы идентичных близнецов, имеющих полностью одинаковый набор генов, с ответами неидентичных близнецов, гены которых совпадают только наполовину.

Ученые пришли к выводу, что люди от рождения предрасположены к тем или иным социально-политическим взглядам. При этом генетически заложенные убеждения укрепляются со временем, если у человека есть единомышленники.