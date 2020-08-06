В Петербурге зеленую стену сорвало ветром. Жители поднимают достопримечательность при помощи тросов

В Петербурге местные жители приступили к поднятию гигантской стены из винограда на фасад дома № 18 на улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщила пользовательница твиттера. Стена из дикого винограда, висевшая на фасаде дома около 17 лет, давно стала местной достопримечательностью. 30 июля ее сорвало порывами ветра.

Для поднятия стены на место объединились неравнодушные местные жители и ЖЭК. Было решено вернуть виноград на место при помощи тросов — в этом добровольцам помогали альпинисты. Также в работах задействовали автовышку.

Решение поднять растительность на тросах было принято потому, что так ветви не будут вредить фасаду дома, а сама конструкция получит крепкую основу. Часть добровольцев расплетали виноград на земле, другие работали на крыше здания. Стену будут поднимать по частям: сначала одну половину, а потом другую. Для того, чтобы вторая не сломалась, ветви нужно распутать. Вес всей возвращаемой конструкции, по разным оценкам, варьируется от 100 до 500 килограммов. По состоянию на 22:50 по московскому времени стену еще не вернули.