Bloomberg опубликовал рейтинг самых несчастных экономик мира

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира. Его в очередной, уже шестой раз возглавила Венесуэла.

Также несчастными экономиками издание назвало Аргентину, ЮАР, Турцию и Колумбию. Самыми благополучными странами, по мнению Bloomberg, в 2020 году являются Тайланд, Сингапур, Япония, Швейцария и Малайзия.

Издание отметило резкое падение в рейтинге США: если в прошлом году страна занимала 50 место в списке, то в этом году — 25-е, что хуже, чем результат России и Мексики.

При составлении рейтинга аналитики Bloomberg рассматривают показатели инфляции и безработицы, считая их ключевыми индикаторами того, как живут люди в той или иной стране.

Ранее американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. Россия заняла в нем 82-е место из 132, расположившись между Польшей и африканской Ботсваной.