Мошенники научились красть данные в Telegram, маскируясь под диалог с избранными сообщениями

Мошенники пишут с аккаунта под названием «Saved Messages», сразу же стирают сообщение. Однако диалог остается — и пользователи случайно отправляют в него важные сохраненные сообщения и заметки.

Пользователи телеграма обратили внимание на новый вид мошенничества в мессенджере: злоумышленники маскируются под диалог «Избранное» (Saved messages, если стоит англоязычный интерфейс — Прим. ред.). Об этом пишет телеграм-канал «Тусовка».

Отличить фейковый диалог от настоящего (а Telegram считает папку «Избранное» обычным диалогом), в первую очередь, поможет значок «онлайн» — под настоящими Saved Messages его быть не может.

Также, если ваша папка «Избранное» вдруг поменяла название и превратилась в Saved Messages (при условии, что вы не меняли язык интерфейса) — это тоже может быть признаком того, что перед вами мошенники.

Отмечается, что в «Избранное» можно попасть через системные настройки или попросту закрепить диалог в списке чатов — это поможет не попасться на уловку мошенников.