В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

В Гавре вооруженный мужчина захватил заложников и держит их в отделении банка. Об этом пишет ТАСС.

Внутри, по информации радиостанции France Bleu, находятся четверо заложников, двоим удалось выбраться. Здание оцеплено полицией. О пострадавших не сообщается.

Как пишет Figaro, преступник выдвинул требования, но какие, пока не сообщается.

Злоумышленник зашел в здание банка на бульваре Страсбур, в центре Гавра, около 17.00 (18.00 по московскому времени). Сейчас с ним общается полицейский-переговорщик.

По данным телеканала BFM TV, подозреваемый — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой.