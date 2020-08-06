«Домашняя работа» проведет шоукейс 8 и 9 августа. На нем выступят «Пасош», Ушко и «Працтал Фрактал»

Лейбл «Домашняя работа» проведет двухдневный шоукейс в клубе Powerhouse 8 и 9 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители лейбла.

В вечернем лайнапе заявлены выступления Ушко, «Сияние», «Пасош», «Второй этаж поражает» и «Працтал Фрактал». Также организаторы обещают несколько премьер: презентацию альбома «Да!» супергруппы «Семинар», дебютное выступление проекта Sonestrose, лайв новых резидентов «Домашней работы» Krasochnobledno и хип-хоп секцию от Petassse, Uncle Snow и проекта «Рэп комната».

В ночь с 8 на 9 августа будут проходить диджей-сеты от резидентов «Домашней работы» Петара Мартича и Кирилла Городнего и основателей лейбла «Ниша» — Степана Казарьяна, Игоря Шумова и Саши Старшинова, сообщают организаторы.