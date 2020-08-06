Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку

В России по поручению президента Владимира Путина создадут правкомиссию по русскому языку. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Комиссия, по словам главы Кабмина, будет заниматься проведением экспертизы правил русской орфографии и пунктуации. Также с ее помощью планируется разработка концепции государственной языковой политики.

Правкомиссия определит единые требования к созданию справочников, словарей и грамматики, которые содержат нормы современного русского литературного языка.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику», — отметил премьер-министр, добавив, что в задачи правкомиссии войдет повышение уровня подготовки специалистов.

Создать комиссию распорядился Путин в начале марта. Он также поручил издать нормативный правовой акт, утверждающий нормы современного литературного русского языка при его использовании в качестве государственного.