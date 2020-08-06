В Казани сделали парковку для женщин. Прокуратура признала ее сексистской

Прокуратура Татарстана признала сексистской парковку у Казанского ЦУМа, предназначенную исключительно для женщин, и потребовала ее ликвидировать. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре решили, что женская парковка нарушает гендерное равенство, гарантируемое Конституцией, а также не соответствует ГОСТам — парковочные места на ней гораздо шире обычных и раскрашены в розовый цвет.

«Такая автопарковка дискриминирует водителей обоих полов: и мужчин, и женщин», — заявил «Интерфаксу» представитель ведомства. По его словам, мужчин будет оскорблять невозможность припарковаться в этом месте, а женщин, — что они якобы недостойны парковаться наравне с мужчинами.

Парковка у ЦУМа в Казани — первая женская парковка в России. Местные СМИ сообщали о ее появлении в начале августа.