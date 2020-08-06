Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов

Жители России начали получать СМС от Госдепартамента США с просьбой предоставить информацию о вмешательстве России в выборы. За нее американские госслужбы предлагают 10 млн рублей.
Скриншот такого сообщения выложил в телеграм-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков. Он получил сразу две СМС-ки — на русском и английском языках.
Мария Захарова прокомментировала рассылку американских спецслужб у себя в фейсбуке. Она назвала СМС «письмами счастья» и попросила Госдепартамент представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы подобную рассылку сделал Кремль в США.
В русскоязычном твиттер-аккаунте Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждения за Правосудие») появился призыв к россиянам предоставить за деньги любую информацию о возможном вмешательстве в американские выборы.
Американские власти и раньше искали российских информаторов через соцсети. Так, в марте ФБР пыталось завербовать россиян с помощью фотографии Высоцкого, а в прошлом октябре — с помощью постов, наполненных орфографическими ошибками.