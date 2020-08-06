перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку 18:09
В Казани сделали парковку для женщин. Прокуратура признала ее сексистской 17:55
pixeldog.ru / Instagram «Кандидат от партии Сук и Кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу
«Кандидат от партии Сук и Кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу 17:27
Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов 17:16
Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры 17:00
«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана 16:41
«Они используют мое имя!»: автор «What Is Love» оказался не в курсе участия в белорусских концертах 15:55
Дэмиен Шазелл снял на iPhone вертикальную короткометражку 15:46
Россияне смогут въехать в Черногорию с 7 августа Обновлено в 15:25
youngcattattoos/Instagram Героиня документального фильма Netflix о насилии покончила с собой
Героиня документального фильма Netflix о насилии покончила с собой 15:00
В Петербурге президентские выплаты получили лишь 20% медиков, заразившихся коронавирусом 14:42
Участника хип-хоп-группы Migos обвинили в изнасиловании. Он обвинения отрицает 14:35
В Минске задержали главу предвыборного штаба Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиции Обновлено в 13:46
«Шоу Рена и Стимпи» перезапустят 13:26
Дмитрий Саватеев/Wikipedia «Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменил рейсы
«Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменил рейсы 12:04
Следствие: Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифровав их с помощью книги Роя Медведева 11:29
В России выявили 5267 новых случаев коронавируса 11:05
Hulu закрыл сериал «Меломанка» после первого сезона 10:56
Собянин: защитные меры необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы 10:19
Mikhail (Vokabre) Shcherbakov/Wikipedia «Ведомости»: в Москве закроют монорельс. Он оказался дорогим и неэффективным
«Ведомости»: в Москве закроют монорельс. Он оказался дорогим и неэффективным 10:01
Отключить рекламу

Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

Жители России начали получать СМС от Госдепартамента США с просьбой предоставить информацию о вмешательстве России в выборы. За нее американские госслужбы предлагают 10 млн рублей.

Скриншот такого сообщения выложил в телеграм-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков. Он получил сразу две СМС-ки — на русском и английском языках.

Мария Захарова прокомментировала рассылку американских спецслужб у себя в фейсбуке. Она назвала СМС «письмами счастья» и попросила Госдепартамент представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы подобную рассылку сделал Кремль в США.

В русскоязычном твиттер-аккаунте Госдепа «Rewards for Justice» («Вознаграждения за Правосудие») появился призыв к россиянам предоставить за деньги любую информацию о возможном вмешательстве в американские выборы.

Американские власти и раньше искали российских информаторов через соцсети. Так, в марте ФБР пыталось завербовать россиян с помощью фотографии Высоцкого, а в прошлом октябре — с помощью постов, наполненных орфографическими ошибками.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
драма
Секрет
Мелодрама про пользу позитивного мышления
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Госдеп США
ФБР
Люди
Мария Захарова
Тимофей Жуков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить