Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов

Жители России начали получать СМС от Госдепартамента США с просьбой предоставить информацию о вмешательстве России в выборы. За нее американские госслужбы предлагают 10 млн рублей.

Скриншот такого сообщения выложил в телеграм-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков. Он получил сразу две СМС-ки — на русском и английском языках.