Дэмьен Шазелл снял на iPhone вертикальную короткометражку

Десятиминутная лента рассказывает о каскадере, который после падения с небоскреба попадает в старые фильмы. Декорации постоянно меняются, он оказывается то в немой картине, то вестерне, то в мюзикле, то в боевике. Главную роль исполнил Том МакКомас, который работал каскадером в сериалах «Агенты Щ.И.Т.», «Полиция Чикаго» и «Бэтвуман».

Apple также опубликовала на YouTube фильм о работе над короткометражкой.