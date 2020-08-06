Дэмьен Шазелл снял на iPhone вертикальную короткометражку

Режиссер Дэмьен Шазелл представил свой короткометражный фильм «Дублер». Он снят в вертикальном формате на iPhone.
Десятиминутная лента рассказывает о каскадере, который после падения с небоскреба попадает в старые фильмы. Декорации постоянно меняются, он оказывается то в немой картине, то вестерне, то в мюзикле, то в боевике. Главную роль исполнил Том МакКомас, который работал каскадером в сериалах «Агенты Щ.И.Т.», «Полиция Чикаго» и «Бэтвуман».
Apple также опубликовала на YouTube фильм о работе над короткометражкой.
Дэмьен Шазелл — американский режиссер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд». Другие его известные работы — «Одержимость» и «Человек на Луне» (о последней «Афиша Daily» подробно рассказывала). В 2020 году режиссер выпустил для Netflix сериал «Водоворот».