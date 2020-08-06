В Петербурге президентские выплаты получили лишь 20% медиков, заразившихся коронавирусом

В Петербурге из более 7 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом на работе, компенсации получили порядка 20% — менее 1600 медработников. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил главе комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать специальную рабочую группу — ее целью будет выяснить, почему переболевшим врачам не выданы полагающиеся им выплаты.

В письме Эргашева Лисовцу говорится о 2410 заболевших медработниках, в то время как губернатор Александр Беглов сообщал, что заразились свыше 7 тысяч медиков. Выплаты, согласно данным Эргашева, получили 1577 человек.

«Был сделан вывод о низком уровне организации работы по расследованию случаев заражения новой коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным COVID-19», — говорится в документе. В аппарате вице-губернатора не подтвердили достоверность письма, уточняет «Фонтанка».

Также говорится, что расследование случаев заражение коронавирусом завершено только в отношении двоих умерших медиков, в то время как в «списке памяти» их числится свыше 60.

Издание отмечает, что Смольный взялся за расследование случаев невыплат из‑за «повышенного внимания Минздрава и Кремля»: президент России Владимир Путин в конце июля подписал указ, который предписывает сокращать срок расследования случаев заражения до суток.

Теперь главврачи стационаров Петербурга обязаны создавать комиссии для проведения подобных расследований, в течение суток подтверждать или опровергать факт оказания конкретным медработником помощи больному COVID-19 и в этот же день составлять справку о расследовании. Также под личный контроль такие расследования берут главы районных администраций. Лисовец, согласно этим правилам, должен еженедельно отправлять в Смольный отчеты о количестве зараженных медиков, указывает издание.

Путин причислил заражение коронавирусом к профессиональным заболеваниям в начале мая — заразившиеся инфекцией медики имеют право на страховую выплату в 68 811 тыс. рублей в случае потери трудоспособности. Компенсация также составит от 688 тыс. до 2 млн рублей, если заражение коронавирусом привело к инвалидности. Семьи умерших медработников получают выплаты в 2,75 млн рублей. В Петербурге также есть городская выплата для зараженных медиков — ее размер составляет 300 тыс. рублей.