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«Шоу Рена и Стимпи» перезапустят

Семён Гудошников
Сегодня в 13:26

Телеканал Comedy Central одобрил перезапуск культового мультсериала 90-х «Шоу Рена и Стимпи». Об этом пишет Deadline.

Производством новых серий Comedy Central займется вместе с ViacomCBS Entertainment & Youth Group и Nickelodeon. Дата выхода шоу пока не известна.

«Мы рады возможности переосмыслить эту культовую франшизу с новой креативной командой и нашими партнерами из Nickelodeon Animation Studio», — заявил Крис МакКарти (Chris McCarthy), президент ViacomCBS Entertainment & Youth Group.

Помимо «Шоу Рена и Стимпи» Comedy Central планирует перезапустить и другие культовые мультсериалы 90-х. Например, выпустить два новых сезона «Бивиса и Баттхеда», а также спин-офф «Дарьи» под названием «Джоди», где главной героиней станет одноклассницы Дарьи.

«Шоу Рена и Стимпи» начало выходить на Nickelodeon в 1991 году, сразу завоевав сердца зрителей и критиков своим черным юмором и сюрреалистичной анимацией. Повествование в нем ведется от лица двух персонажей — невротичного чихуахуа Рэна и туповатого, но добродушного кота Стимпи. Мультсериал для взрослых просуществовал на Nickelodeon до 1995 года, после чего еще год выходил на MTV.

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