«Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменил рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила августовские рейсы в страны, с которыми Россия еще не открыла границы. Об этом сообщается на сайте компании.

Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая 2020 года, вернут деньги. Те, кто купил их раньше, смогут оформить ваучер. Под отмену попали рейсы по 87 направлениям — «Аэрофлот» продолжал продавать билеты по ним, несмотря на официальное отсутствие авиасообщения.

До 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Россия восстановила авиасообщение 1 августа. Пока улететь можно только в три страны — Турцию, Танзанию и Великобританию, а с 15 августа к ним добавится Швейцария. Полеты осуществляются из трех российских городов: Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.