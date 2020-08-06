Hulu закрыл сериал «Меломанка» после первого сезона

Стриминговый сервис Hulu закрыл сериал «Меломанка» с Зои Кравиц в главной роли. Об этом сообщает NME.

Сериал начал выходить на Hulu в феврале этого года. Он был тепло встречен критиками (на Rotten Tomatoes у «Меломанки» 86% положительных рецензий) и зрителями. О причинах закрытия не сообщается.

«Меломанка» — экранизация романа Ника Хорнби «High Fidelity». В центре сюжета — владелец магазина виниловых пластинок (в сериале, в отличие от книги, это девушка, и играет ее Кравиц). После разрыва с парнем героиня решает составить топ-5 своих самых болезненных расставаний, чтобы понять почему так произошло. В 2000 году уже роман уже экранизировали — тогда вышел фильм «Фанатик» с Джоном Кьюсаком.