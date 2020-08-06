«Ведомости»: в Москве закроют монорельс. Он оказался дорогим и неэффективным

В ближайшее время правительство Москвы закроет единственную в России монорельсовую дорогу. Скорее всего, это произойдет в августе, но точная дата пока не известна, рассказали «Ведомостям» источники в мэрии.

Один из собеседников утверждает, что монорельс могут закрыть на якобы длительный ремонт, но уже не перезапустить. В пресс-службах Дептранса и Московского метрополитена сказали, что судьба монорельса обсуждается, но решений пока не принято.

«Эксплуатация монорельса очень затратна, и такой вид транспорта бесперспективен. Его эксплуатация обходится в 800 млн руб. в год, это значительная сумма, особенно в условиях пандемии, когда все мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта», — отметили в ведомствах.

Московский монорельс — единственный в России и один из трех в Европе — работает с 2004 года. По данным столичного правительства, за год он перевозит 1,5 млн пассажиров — МЦК столько перевозит за три дня. Ветка протяженностью 5 километров соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ».

Построили монорельс по инициативе бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В 2017 году линию перевели в туристический режим из‑за непопулярности — поезда начали ходить раз в полчаса. Всего для столичного монорельса было поставлено 10 поездов, но только 4 сейчас находятся в рабочем состоянии. Одно время линию хотели объединить с трамвайной сетью Москвы, но затем передумали.