За время пандемии пользователи Etsy купили защитные маски на сумму в 346 миллионов долларов

За время пандемии коронавируса на сайте Etsy продали защитные маски на сумму в 346 миллионов долларов, сообщил The Verge. Это 14% от всех продаж на платформе.

По информации издания, 4 миллиона человек воспользовались сервисом Etsy только для того, чтобы приобрести маски. Заработать на продаже масок удалось 112 тыс. продавцов.

В связи с популярностью этого товара сайт выделил маски в отдельную товарную категорию, уступающую по популярности только товарам для дома и ювелирным изделиям — на них пользователи потратили за период пандемии 740 и 362 млн долларов соответственно.

При этом Etsy отмечает, что продажи масок «трудно прогнозируемые». Кроме того, еще в апреле компания предупредила, что не все их продаваемых масок действительно могут обеспечить защиту от COVID-19.

Etsy — онлайн-магазин, специализирующийся на продаже handmade-товаров, изделий ручной работы и старинных вещей.