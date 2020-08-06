Роберт Дауни-младший спродюсирует детективный сериал для Apple TV+

Американский актер Роберт Дауни-младший выступит продюсером нового сериала для стриминговой платформы Apple TV+, сообщает Variety.

У сериала пока нет названия, однако известно, что он будет основан на статье канадского поэта и журналиста Майкла Листы. Сценарий шоу напишет автор «Службы новостей» и «Миллиардов» Адам Перлман.

Сериал расскажет историю детектива, который решил расследовать старое нераскрытое дело в надежде прославиться и столкнулся со множеством трудностей на своем пути.

В продюсерскую команду сериала, помимо самого Дауни-младшего, Перлмана и Листа, войдет жена Роберта Дауни-младшего Сьюзан. Кто сыграет главные роли в шоу и когда состоится премьера, пока неизвестно.

Продюсерская студия Роберта Дауни-младшего Team Downey работает над еще несколькими сериалами — детективом «Перри Мейсон», который HBO продлил на второй сезон, и экранизацией комиксов «Сладкоежка», которую заказал Netflix.