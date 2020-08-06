Британское сатирическое кукольное шоу «Точная копия», которое стало прообразом программы «Куклы» на НТВ, вновь вернется в эфир. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Продюсеры программы опубликовали фото куклы, которая будет изображать в шоу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ранее они показали куклу Владимира Путина, у которой на животе изображена татуировка «Thug Life» («Бандитская жизнь»).
Кроме них, героями шоу станут Дональд Трамп, рэпер Канье Уэст, Марк Цукерберг, члены британской королевской семьи и советник Джонсона Доминик Каммингс, известный свой неформальной манерой одеваться.
Шоу начнут показывать на стриминговой платформе BritBox осенью, программу создадут Би-би-си совместно с британской коммерческой телекомпанией Ай-ти-ви. В разработке будет участвовать один из создателей оригинальной программы Роджер Лоу. Он обещает сделать шоу «более резким, дерзким и скабрезным, чем его предыдущая инкарнация».
«Точная копия» стала культовым шоу 80-х и вышла в последний раз в 1996 году, после чего была закрыта из‑за низких рейтингов. Передачу часто сравнивают с российской версией — «Куклами», которые показывали по НТВ с 1994 по 2002 год.