Британское сатирическое кукольное шоу «Точная копия», которое стало прообразом программы «Куклы» на НТВ, вновь вернется в эфир. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Продюсеры программы опубликовали фото куклы, которая будет изображать в шоу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ранее они показали куклу Владимира Путина, у которой на животе изображена татуировка «Thug Life» («Бандитская жизнь»).

Кроме них, героями шоу станут Дональд Трамп, рэпер Канье Уэст, Марк Цукерберг, члены британской королевской семьи и советник Джонсона Доминик Каммингс, известный свой неформальной манерой одеваться.