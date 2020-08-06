Более половины девелоперов планируют задержать ввод недвижимости

Более половины девелоперов могут задержать сроки ввода новых зданий, сообщил «РБК» со ссылкой на исследование компании PwC.

Кроме того, 77% девелоперов прогнозируют снижение прибыли своих компаний в 2020 году, большинство их них ожидают падение на более чем 10%. Причиной этого стала пандемия коронавируса.

Для сохранения финансовой устойчивости компании начали урезать расходы: сокращать персонал, заработную плату и переводить сотрудников на удаленную работу.

Как пишут «РБК», аналитики PwC еще в мае прогнозировли срыв сроков строительства торговых и офисных центров в Москве. По подсчетам PwC, основное замедление девелоперской активности отразится на постройках, которые должны были открыть в 2021–2022 годах.