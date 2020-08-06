Американский актер и двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс планирует сыграть роль Джепетто в новой диснеевской версии «Пиноккио», над которой будет работать режиссер Роберт Земекис. Об этом сообщил Deadline.

Пока переговоры с актером только ведутся, однако уже известно, что Хэнкс сообщил Земекису о своем желании участвовать в фильме. Для актера и режиссера это уже не первая совместная картина — ранее они сотрудничали в работе над «Форрестом Гампом» и анимационной лентой «Полярный экспресс».

Продюсерами нового «Пиноккио» выступят Эндрю Миано и Крис Вейтц. Вейтц также примет участие в написании сценария — ранее он работал над киноадаптацией «Золушки».

Классическая анимационная картина «Пиноккио», вышедшая в 1940 году, рассказывает историю о живой марионетке, которая с помощью волшебства стремится стать настоящим мальчиком. «Пиноккио» станет очередной киноадаптацией классического мультфильма Disney, следующей за «Алладином», «Королем львом», «Дамбо» и другими.